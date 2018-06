COULOMBE, Alphonse



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 juin 2018 à l'âge de 84 ans est décédé M. Alphonse Coulombe. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :jeudi de 19h à 21h30 et vendredi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il était le frère de: Alice (feu Paul-Emile Langevin), feu Antoinette, Béatrice, feu Yvette (feu Roland Fournier), Réal, feu Aline (Gaston Fournier), Jeanne, Lionel (Lise Lacombe), Denis (Ginette Dion), Gilles (Sylvie Bernier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille remercie chaleureusement les Dres Virginie Quirion et Amélie Blanchette, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien et leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm /DM/, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.