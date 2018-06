JACQUES, Jules-Aimé



À la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges, le 31 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 1 mois, est décédé M. Jules-Aimé Jacques, époux de feu Germaine Poulin. Il demeurait à Beauceville, autrefois de Vallée-Jonction.et de là, au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 7 juin de 13h30 à 16h et de de 19h à 21h30. Vendredi, jour des funérailles, à compter de 13h. La direction des funérailles a été confiée à laIl était le père de feu Claude Jacques, il était le frère de feu Marie-Jeanne (Paul-Émile Poulin), feu Yvonne (feu Armand Perreault), feu Irène, feu Louis-Marie (feu Alfreda Bolduc), feu Roland (feu Gemma Roy, Isabelle Jacques), Yvon (feu Françoise Beaudoin, Gaétane Drouin), feu Gérard (feu Lorraine Théroux), feu Lucille (feu Lauréat Poulin), Denise (feu Charles-Henri Roy, Valmor Cloutier). Il était le beau-frère de feu Rita (feu Adrien Paquet), feu Gertrude (Dominique Cloutier), Yvette (Paul-Émile Paquet), Yolande (feu Claude Fortier), feu Roger. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Germaine, Claude et Jules-Aimé Jacques (123, route 112 ouest, Vallée-Jonction, G0S 3J0) ou à la Fondation Catherine de Longpré (1140, 20e rue ouest, St-Georges G5Y 7M1) https://www.maisoncatherinedelongpre. qc.ca/la-fondation/ ou à la Fabrique de Vallée-Jonction.