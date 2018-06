LAFLAMME, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mai 2018 à 4h30, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Claude Laflamme, époux de madame Annette Guay, fils de feu madame Marie-Anne Carrier et de feu monsieur Alfred Laflamme. Il demeurait à la Résidence Les Marronniers de Lévis.La famille recevra les condoléances en présence du corps aude 11h à 13h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Stéphan (Nancy Pond) et ses petites-filles Esther Laflamme (Manuel Aponte) et Camille Laflamme. Il était le frère de: feu Annette (feu Gaston Langlois), feu Richard (Cécile Beaulieu), feu Yvan (Suzanne Samson), Rita (feu Gérard Muller), feu Jeannette, feu Jacques (Pauline Samson), feu Louis-Marie (Jeannine Guay), feu Édith (feu Richard Asselin), feu Jeannine (feu Florentin Lapointe), feu Sr. Suzanne s.c.s.l. et Noël (Berthe Guay). Il était le beau-frère (famille Guay) de: feu Henri (feu Lucienne Bussières), feu Ernest (Yvette Labonté), feu Marie-Claire (feu Robert Lehouillier), feu Yvette (feu Marcel Labonté), Denise (feu Edmond Bussières), feu Paul- Eugène, feu Émile (Thérèse Gosselin), Berthe (Noël Laflamme), feu Jeannine (feu Albert Couture), Rosaire, Thérèse (Yvon Laflamme), Madeleine (Yves Dugal) et Roland. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Marronniers, du CLSC, de la Coop de la Rive Sud et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur disponibilité et leurs bons soins prodigués.