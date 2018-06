BOISVERT, René



Paisiblement et entouré de l'affection des siens, René Boisvert s'est éteint le 3 juin 2018, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de Rose-May Dubé, le père de Sophie (André) et Emmanuelle, ainsi que le grand-père de Manon, Adrian, Gabriel, Lee-Yan et Jas-Min.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Gilles, P.M.E., Gisèle, Jeanne, Jean (Michèle Savoie) et Maurice (Rita Beaulieu), ainsi que ceux et celles qui l'ont précédé : Jean-Louis, Gérard (feu Georgette Savoie), Julienne, F.M., Gilberte (feu Jacques Cimon), également de nombreux neveux, nièces chez les Boisvert, Dubé et Lemay. La famille tient à remercier chaleureusement l'Hôtel-Dieu de Québec, les Appartements de Bordeaux et la Maison Michel-Sarrazin, pour les soins prodigués durant les dernières années de sa vie avec beaucoup d'attention, de dévouement et de compétence. Le défunt laisse à ceux qui l'ont connu l'empreinte profonde de ses valeurs et de sa joie de vivre. Les personnes qui le souhaiteraient peuvent faire un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878 ou à la Fondation du CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.