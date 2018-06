Besoin d’un petit coup de pouce

J’ai fait, sans aucun résultat, d’intenses recherches pour trouver la biographie complète de M. Jah Olela Wembo. Dès que je pense me trouver sur sa bio, je me retrouve avec des centaines de citations de sa part, mais aucun renseignement sur lui et sa vie. Pouvez-vous m’aider ?

Michel Tremblay

Je vous donne le peu que j’ai trouvé : Ce monsieur habite en Suisse. Il est reconnu comme créateur et inventeur d’objets spéciaux. Sa longue liste de pensées de vie laisse croire à une possible carrière de coach de vie ou de thérapeute, mais il semble qu’il n’en soit rien. C’est tout ce que j’ai pu trouver.