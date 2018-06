TREMBLAY, Roland



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 1er juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roland Tremblay, époux de dame Pauline Chalifour. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs: feu Armand (Jeannine Boudreault), Adrien (Hélène Simard), Cécile (feu Paul- Eugène Noël), Fernand (Yolande Fiset), Ferdinand; son beau-frère Richard (Pierrette Paré) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Yvette (Lucien Therrien), Maurice (Eva Tremblay), Armand (Jeannine Roussel), Jannette (Anatole Fortier) et Raymond. La famille tient à remercier le personnel du 2e et du 3e étage du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa filleule Lise qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement St-Augustin, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2. Par téléphone (418) 667-3910.