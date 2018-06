Des subventions de 140 000$ pour 11 projets à Lévis

La Ville de Lévis a distribué des aides financières de 140 000 $ en vue de soutenir 11 organismes ayant à cœur de «favoriser le bien-être de la population».

C’est ce que le maire Gilles Lehouillier a annoncé, mercredi matin, en point de presse, lors du dévoilement de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Les subventions bénéficieront notamment à l’Association des fournisseurs du chantier Davie, à la Corporation de développement du Vieux-Lévis, au Centre de plein air de Lévis, à la Société d’histoire de Lévis ou encore à l’École de musique Jésus-Marie.

«Ce sont de petits projets et de petites sommes qui servent à développer le volet de la qualité de vie de notre ville», a indiqué M. Lehouillier. Selon lui, «les partenaires, bénévoles et organismes œuvrant à la réalisation de ces projets sont très impliqués envers notre communauté et c’est une chance de pouvoir compter sur leur appui».