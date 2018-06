Différents niveaux de bières fruitées

Avec sa multitude d’ingrédients possibles, l’univers de la bière touche à une palette de saveurs incomparables. Les parfums fruités demeurent néanmoins communs à nombre de bières artisanales. Parfois, de véritables fruits (que ce soit des fruits entiers, en purée, en jus ou sous toute autre forme) sont carrément ajoutés au brassin. Mais plusieurs autres bières tirent leurs notes fruitées de l’activité des levures au cours de la fermentation, quand ce n’est pas des huiles essentielles joyeusement partagées par les houblons. Saurez-vous reconnaître le fruit véritable du fruit dérivé ?

Éphémère Fraise & Rhubarbe Photo courtoisie

Unibroue, à Chambly

Le nez : Croustade fraise et rhubarbe

En bouche : Légère, bulleuse, très aromatique, rafraîchissante

Pourquoi c’est bon : Le dosage entre les axes sucrés et acidulés est intelligent, mais les intentions sont claires. On vous rappelle directement des souvenirs d’enfance avec ces arômes de fraise et rhubarbe.

Belle Gueule Hefeweizen Photo courtoisie

Brasseurs RJ, à Montréal

Le nez : Banane, clou de girofle, poire

En bouche : Fruitée, ronde, un vrai pain aux bananes

Pourquoi c’est bon : Ses arômes de banane nous transportent directement en vacances estivales en Bavière où ce style de bière est très populaire. La banane est immanquable bien que sa perception découle exclusivement du type de levure employé pour la fermentation de cette bière.

Cassis Bleuet Photo courtoisie

Le Castor, à Rigaud

Le nez : Cassis, vanille, bois

En bouche : Sèche, bulleuse, fruitée et boisée

Pourquoi c’est bon : L’apparence violette trahit aisément la présence de fruits véritables. L’acidité bien dosée de même que la sécheresse contribuent à rendre cette bière complexe très agréable en bouche, en mettant à pleine contribution les fruits biologiques entrant dans sa composition.

IXPL des Prairies Photo courtoisie

Maltstrom, à Notre-Dame-des-Prairies

Le nez : Agrumes, fruits tropicaux

En bouche : Fruits tropicaux, fleurs, résine, citron

Pourquoi c’est bon : Juteuse, très aromatique, bien sèche, voici une bière mettant en valeur des variétés de houblon parmi les plus fruitées sur le marché. On se surprend à constater qu’elle ne contient en fait aucun fruit véritable.

Le saviez-vous ?

Le Mondial de la Bière bat présentement son plein. C’est une 25e édition pour le plus international des festivals de bière québécois qui offre au centre-ville de Montréal une vitrine incomparable sur l’univers de la bière de dégustation. À ne pas manquer !

David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs des ­Saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, ­gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires ­canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel Couture.