En octobre prochain: Marie-Mai et Yann Perreau animeront le Premier Gala de l'ADISQ

Marie-Mai et Yann Perreau ont été choisis pour coanimer le Premier Gala de l’ADISQ, qui sera diffusé à Télé-Québec, le 24 octobre prochain, en direct du MTelus.

Les médias étaient invités au dévoilement des heureux élus, mercredi matin, alors que Marie-Mai et Yann Perreau prenaient les photos officielles pour la promotion de l’événement.

Yann Perreau s’est dit encore surpris par cette proposition, d’autant plus que ce sera sa toute première animation à la télévision.

«J’ai eu besoin d’y penser un peu avant, je voulais être sûr d’être la bonne personne pour le faire. Ça fait 23 ans que je suis dans le milieu. J’ai participé au Premier Gala de l’ADISQ en 1995 avec Doc et les chirurgiens. Depuis 2002, j’y suis chaque année. Je connais le métier, les artisans, les musiciens, les auteurs et compositeurs.»

Pour Marie-Mai, c’était par contre une évidence d’accepter cette proposition. «Aussi surprenant que ce soit, je me sens hyper en confiance et à ma place quand j’anime. Autant je peux stresser pour des spectacles de musique ou en studio, autant je trouve très naturel pour moi d’animer», a dit l’auteure-compositrice-interprète.

Même s’ils ne se connaissaient pas, la complicité entre les deux animateurs s’installe rapidement. «Depuis la première réunion, je sens que la chimie passe bien entre nous, a confié Yann. Je la sens très respectueuse à mon égard, et réciproquement.»

Sa coanimatrice n’en pense pas moins. «Autant on est tous les deux très extravertis sur scène, autant on peut être assez réservés et timides dans la vie de tous les jours. C’est assez drôle.»

Présent à la séance photo officielle, Louis-José Houde, qui sera à la barre du 40e Gala de l’ADISQ, le 28 octobre, s’est félicité du choix des deux animateurs du Premier Gala de l’ADISQ.

«Ils ont deux énergies qui vont bien ensemble, c’est un choix très cohérent. Ce sont deux artistes qui ont fait des discours bien construits dans les dernières années en recevant des prix. Ariane Moffatt a animé à plusieurs reprises ce Premier Gala. J’aime le fait que ce soit des chanteurs qui l’animent, je trouve ça bien.»