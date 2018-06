Ève-Marie Lortie quitte le FM93

L’animatrice du retour à la maison au FM93, Ève-Marie Lortie, quitte l’antenne. Elle en a fait l’annonce mercredi après-midi dans son émission.

À la suite d’une «longue réflexion», l’animatrice a décidé de se «concentrer sur sa carrière à la télévision».

«J’avoue que le rythme de 7 jours par semaine, en faisant de la radio la semaine et de la télé en direct les fins de semaine, c’est difficile à tenir pendant plusieurs mois consécutifs. Si j’avais eu du temps, plus de temps, j’aurais peut-être réussi à créer un véritable rendez-vous du retour à la maison avec les auditeurs. Je me suis retrouvée derrière ce micro dans des circonstances difficiles pour toute une équipe. J’ai relevé le défi», a-t-elle indiqué par voie de communiqué, reconnaissant que «pour faire sa place dans une émission de radio aussi importante que celle du Retour, au FM93, il faut s’y consacrer totalement».

Ève-Marie Lortie a succédé à Gilles Parent, congédié après des allégations d’inconduites sexuelles. Son arrivée à la barre de l’émission du retour en octobre dernier l’a fait glisser du 1er au 5e rang des programmes les plus écoutés dans cette case horaire, selon le plus récent sondage Numeris.

«Je ne sors pas indemne de cette aventure-là. C’est une aventure qui va m’avoir marquée, mais j’en sors un peu plus forte, plus grandie, d’avoir goûté, d’avoir mis le gros orteil dans cette eau mouvementée qu’est la radio ici. J’ai envie d’en sortir la tête très haute», a-t-elle déclaré en ondes.

Un autre départ

Le coanimateur Nicolas Lacroix a aussi profité de l’occasion pour annoncer qu’il quitterait l’antenne «quelque part cet été» et que ce n’était «pas sa décision».

Photo courtoisie

«Moi non plus, je ne serai pas de retour cet automne. Moi, je ne termine pas aujourd’hui j’ai un contrat avec le FM93 jusqu’au 31 août qu’on entend, autant le FM93 que moi honorer. Ce n’est pas ma décision.»

«Des annonces pour la rentrée du mois d’août seront faites bientôt et la direction du FM93 n’émettra aucun autre commentaire», a-t-il été précisé par voie de communiqué.