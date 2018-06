Ève-Marie Lortie quitte le FM93

À la barre de l’émission du retour depuis le départ de Gilles Parent, Ève-Marie Lortie a animé, mercredi, ses quatre dernières heures de radio sur les ondes du FM93. Le chroniqueur Nicolas Lacroix a aussi indiqué qu’il partirait vers la fin du mois de juillet.

L’animatrice, qui avait fait ses débuts à la radio du FM93 le 5 septembre 2017, a indiqué, dans un communiqué émis par la station, qu’elle a décidé, après une longue réflexion, de se consacrer totalement à la télé et à l’émission Salut Bonjour Week-end.

« J’avoue que le rythme de sept jours par semaine, en faisant de la radio la semaine et de la télé en direct les fins de semaine, c’est difficile à tenir pendant plusieurs mois consécutifs. Si j’avais eu du temps, plus de temps, j’aurais peut-être réussi à créer un véritable rendez-vous du retour à la maison avec les auditeurs. Je me suis retrouvée derrière ce micro dans des circonstances difficiles pour toute une équipe. J’ai relevé le défi, je me suis fait des amis au FM93 et chez les auditeurs. Et pour ça, je dis un énorme merci », a indiqué l’animatrice.

Sondage difficile

L’émission du retour a subi une importante dégringolade, lors du dernier sondage, passant de la première à la cinquième place. Le congédiement de Gilles Parent a entraîné une perte de 10 500 auditeurs dans le marché dit central pour la station.

Le chroniqueur Nicolas Lacroix, qui faisait partie de l’équipe du retour depuis 2007, a indiqué qu’il ne serait pas de retour. Il quittera son micro à la fin du mois de juillet, ajoutant sur son compte Twitter que c’était la radio qui le quittait.

Donc si vous n’avez pu écouter, Eve-Marie termine aujourd’hui son mandat au FM93 auj. Moi le 31 août (mais je risque de quitter fin juillet). — NicoduRetour (@nicoduretour) 6 juin 2018

La direction du FM93 n’a émis aucun autre commentaire sur celui ou celle qui remplacera Ève-Marie Lortie. Des annonces seront faites prochainement.

Des informations, à la fin avril, révélaient que la station avait courtisé Alain Crête, pour faire un tandem avec Ève-Marie Lortie, à la suite du congédiement de Gilles Parent.

Le chroniqueur Jean-François Blanchet, qui fait partie de l’équipe du retour, sera à la barre de l’émission du retour de jeudi.