LESSARD, Thérèse Boily



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mai 2018, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédée dame Thérèse Boily, épouse de feu Lorenzo Lessard. Elle demeurait à Saint-Odilon.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances aujeudi le 7 juin de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (André Turcotte), Francine (Léandre Forgues), Lucie (Claude Labbé), feu Odile, Dany (Martial Baillargeon) et Rémi; ses 12 petits-enfants et ses 27 arrière- petits-enfants. Elle était la sœur de feu Fernande, feu Gérard (Laurette Turmel), feu Léopold, feu Adrienne (feu Henri Gignac), Marcel (Marielle Mathieu), Gisèle (feu Camil Poulin), feu Joseph (feu Lisette Bougie) et feu Madeleine. Elle était la belle-sœur de feu Irène (feu Josaphat Bolduc), feu Cécile (feu Raoul Lambert), feu Aurore (feu Georges Poulin), feu Éliane (feu Gérard Maheu), feu Jean-Émile (feu Monique Lessard) et Thérèse (Lorenzo Deblois). Elle laisse également dans le deuil une amie de la famille Réjeanne Fontaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du Foyer de Frampton et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Odilon.