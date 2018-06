Ferrari s’excuse d’avoir confondu Montréal et Toronto

L’écurie de Formule 1 Ferrari a admis son erreur et a demandé des excuses, mercredi, après avoir diffusé sur les réseaux sociaux, plus tôt cette semaine, une vidéo montrant la ville de Toronto et non celle de Montréal pour rappeler sa participation au Grand Prix du Canada.

«Vous l’avez remarqué immédiatement! Désolé, nous avons publié la mauvaise vidéo, voici la bonne. Profitez du Grand Prix du Canada!», a-t-on écrit sur Twitter.

Dans la nouvelle vidéo, une vue du centre-ville de Montréal remplace la précédente séquence qui montrait la Tour CN en plein milieu du cadre.