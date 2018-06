G7: Des dizaines d’antidotes à des agents chimiques

Un peu plus de 200 travailleurs des services préhospitaliers et des hôpitaux de Québec ont reçu une formation afin d’intervenir en cas d’attaque chimique lors du G7, a appris Le Journal.

« Le Centre antipoison a formé les premiers répondants, les urgentologues et les médecins en santé publique en cas d’intoxication à des agents chimiques, dont les organophosphorés », a confirmé Annie Ouellet, la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale. « Plusieurs intervenants sont également formés en cas d’attaques aux agents biologiques et radiologiques. »

« On est préparés pour ce qu’on appelle du chimique, du biologique et du radiologique. Ça se fait avec nos partenaires. Ceux qui vont être les plus prêts, ce sont les premiers répondants, les pompiers, les policiers, car ce sont souvent des gestes criminels », a souligné l’experte, indiquant que « tout le monde est préparé » et qu’il y aura des lignes de décontamination sur tous les sites de manifestations.