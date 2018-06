Golf Inter parc industriels

Mario Girard, président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec (APQ) depuis janvier 2011, a accepté la présidence d’honneur de la 14e Classique de golf inter-parcs industriels (IPI) qui se tient ce matin (à guichets fermés) dans les allées du club de golf Royal Charbourg. Mise sur pied en 2005 par Pierre Cassivi, PDG de parcsindustriels.ca, cette Classique de golf IPI a pour but principal de faciliter le réseautage entre les entrepreneurs de la région et de passer d’agréables moments ensemble.

Relais pour la vie

Photo courtoisie

La 10e Marche Relais pour la Vie Beauce-Nord, au profit de la Société canadienne du cancer, tenue le 26 mai à Ste-Marie-de-Beauce, a permis d’amasser 90 032 $ pour porter à 1 197 388 $ les sommes perçues depuis les débuts de la Marche, il y a 10 ans. Sur la photo, rangée a, de gauche à droite, les membres du comité organisateur (accroupis) : Dominic Lagrange, Michael Byrns, Gilbert Audesse, Lynn Pion, Samuel Bilodeau, Julie Boucher, Julie Beauregard, Nathalie Parent, Mélinda Frenette et Arsène Lagrange.

AISQ

Photo courtoisie

Le 36e cocktail-bénéfice Du fond du coeur, présenté récemment au Morrin Centre, sous la présidence d’honneur de Valérie Milot, harpiste soliste de renommée internationale, a permis de remettre 33 500 $ à l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ), organisme sans but lucratif qui offre des services d’information, de soutien et d’accompagnement aux proches des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et aux personnes elles-mêmes. Pour faire un don (L’objectif annuel de la campagne Du fond du cœur est de 50 000 $. Visitez le http://aisq.org/donation/du-fond-du-coeur.

Fonds Éco IGA

Photo courtoisie

Depuis 2008, 792 140 $ ont été investis dans le Fonds Éco IGA par les marchands IGA de la région de Québec afin de réaliser des projets concrets et durables, répondant aux réalités de leur milieu et visant la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement. Pour souligner leurs 10 années d’engagement environnemental, l’équipe du Jour de la Terre – qui coordonne le Fonds Éco IGA – était de passage à Québec pour leur remettre une plaque soulignant leur implication. Sur la photo, les marchands IGA de Québec en compagnie de Julie Lafortune, directrice du Jour de la Terre.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bernard Drainville (photo), journaliste et débatteur à La Joute à LCN, 55 ans... Julie Perreault, comédienne, actrice et photographe, 42 ans... Stéphane Ouellet, ex-boxeur professionnel, 47 ans... François Avard, auteur de téléséries, 50 ans... Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 68 ans... Jean-Claude Lord, réalisateur et scénariste de cinéma, 75 ans... Ed Giacomin, gardien de but (1966-76: Rangers - Red Wings), 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 juin 2017. Alphonse Lemay (photo), 88 ans, père de la chanteuse Lynda Lemay... 2017. Adnan Khashoggi, 82 ans, milliardaire saoudien et marchand d’armes réputé pour son style de vie flamboyant... 2014. Eric Hill, 86 ans, auteur anglais et illustrateur de livres pour enfants... 2009. Anne-Catherine Nourcy, 29 ans, directrice de Nourcy Pâtissier Traiteur de Québec... 1968. Robert Kennedy, 42 ans, sénateur américain.