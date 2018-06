«La Fabuleuse histoire d'un royaume»: le metteur en scène Louis Wauthier suspendu

SAGUENAY – Le directeur artistique du spectacle «La Fabuleuse histoire d'un royaume», Louis Wauthier, a été suspendu par Diffusion Saguenay en raison d'une conduite jugée inappropriée.

Le metteur en scène a été retiré de ses fonctions pendant quatre semaines.

M. Wauthier aurait entretenu une relation avec un comédien d'âge adulte qu'il avait sous sa responsabilité.

Dans un communiqué de presse, Diffusion Saguenay explique que le metteur en scène «a fait une erreur de jugement en ayant eu des relations privilégiées et intimes avec un comédien adulte».

Une plainte avait été déposée à la police de Saguenay. Elle a été jugée sans fondement par le corps policier.

Une firme mandatée par Diffusion Saguenay a aussi conclu qu'aucune agression n'avait été commise, mais qu'il s'agit «d'une grave erreur de jugement étant donné le poste d'autorité qu'occupe M. Wauthier».

Dans ce même communiqué, Louis Wauthier présente ses excuses: «Je tiens à m'excuser auprès de ce comédien adulte, non pas pour une agression, car je pense sincèrement qu'il a toujours été consentant aux gestes posés, mais pour avoir mal évalué la situation et peut-être mal interprété ses désirs. De plus, j'ai également mal évalué la position dans laquelle je me trouvais...», peut-on lire.

À la suite de cet événement, une série de mesures ont été mises en place pour éviter d'autres situations semblables. Un code d'éthique sera instauré.

Tous les employés et comédiens bénévoles seront rencontrés dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, Diffusion Saguenay réitère son appui à M. Wauthier et confirme qu'elle a toujours l'intention de travailler avec lui.

«Il faut tourner la page et continuer à travailler pour l'édition 2018», affirme Pierre Mazurette, ex-président de l'organisme.