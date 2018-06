Le Pro-Am Gagné-Bergeron souhaite recruter Sidney Crosby et P.K. Subban

Jusqu’à maintenant, plusieurs joueurs de la LNH ont accepté de se joindre à la fête qui a pour but d’amasser des fonds pour cinq organismes venant en aide aux enfants défavorisés ou handicapés de la région de Québec.

Du lot, les anciens joueurs du Lightning de Tampa Bay Vincent Lecavalier et Martin St-Louis, l’attaquant des Golden Knights de Vegad Jonathan Marchessault et le joueur centre du Canadien de Montréal Phillip Danault participeront à l’évènement.

«Crosby et Subban sont sollicités partout, ils doivent regarder leur agenda pour voir s’ils seront disponibles, explique le président de l’évènement. S’ils peuvent se présenter, ça serait incroyable et ça attirerait davantage de personnes. On risque toutefois de ne pas avoir de réponses d’ici le mois de juillet.»