Montagny, la race des premiers crus

Peu d’amateurs se doutent qu’on retrouve près d’une cinquantaine de premiers crus sur la seule commune de Montagny, appellation exclusivement dédiée à la production de vin blanc, et que certains peuvent rivaliser avec les grands blancs de la Côte d’Or!

C’est le cas de cette petite perle encore disponible à la SAQ. Provenant de l’activité de négoce d’Olivier Chanzy qui a ses installations à Meursault, on est en présence d’un chardonnay à la fois racé et nuancé. Un nez bien parfumé et de bonne intensité rappelle des tonalités de poire, d’aubépine, d’amande, d’acacia et de fougère avec un fond finement boisé. La bouche affiche une matière nourrie, fringante avec un côté à la fois souple et charpenté. Finale de longueur moyenne, à la fois salivante et savoureuse qui laisse une impression crayeuse et mielleuse. Un vin racé qui fera un malheur à l’apéro, ou mieux, à table avec le homard. Ne pas servir trop froid (10-12 °C)

Le Vieux Château 2016, Olivier Chanzy, Montagny 1er Cru, France

32,25 $ - Code SAQ 13287143 – 13 % - 1,2 g/l - *** ½ $$$