Paradis, c’est l’enfer...

Signe que les temps et les mœurs sont en train de changer à Québec, la Commissaire à l’éthique et à la déontologie, Me Ariane Mignolet, vient de déposer un rapport cinglant à l’endroit du député Pierre Paradis.

En effet, au terme d’une enquête menée à la suite d’informations transmises par l’UPAC, la commissaire considère que le député de Brome-Missisquois a manqué à plusieurs articles du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.

Un comportement d’une autre époque

Pendant plusieurs années, la fonction de député a permis à de nombreux élus de jouir de leurs privilèges sans modération. Boys club suprême, l’Assemblée nationale a longtemps été le club social de bien des tombeurs et fêtards qui n’étaient que rarement ennuyés par une maîtresse déçue ou une rumeur de mauvais goût.

Le prestige et les avantages qui venaient avec la fonction ont enflé des têtes (et parfois des portefeuilles) à plus d’une occasion. Mais cette époque est maintenant révolue.

Ce qu’on reproche aujourd’hui au vice-doyen de l’Assemblée nationale n’est pas une première et ce n’est probablement pas une exception non plus.

Des règles à moderniser

Si les députés bénéficient encore aujourd’hui de toute la discrétion voulue quant à leur utilisation des allocations de logement, c’est notamment grâce à un jugement de la Cour suprême rendu en 2002.

16 ans plus tard, les électeurs n’acceptent plus de signer un chèque en blanc aux élus. Au contraire.

À l’ère de l’information continue et à une époque où le journalisme d’enquête semble retrouver ses lettres de noblesse, plus personne n’est à l’abri des soupçons.

En matière d’utilisation des fonds publics comme en ce qui a trait aux bonnes mœurs, la loupe des médias et des citoyens se fait de plus en plus insistante.

Il est grand temps que l’Assemblée nationale revoie ses façons de fonctionner et qu’elle adopte des règles de transparence dignes des responsabilités confiées aux représentants du peuple qui y siègent.

Quant à Pierre Paradis, il dispose d’un droit de réponse, au salon bleu, d’ici 5 jours. Après cette réponse, ou en l’absence de celle-ci, les députés devront se prononcer sur la sanction de près de 25 000 $ suggérée par la commissaire.

Dans le contexte actuel, où tout un chacun veut laver plus blanc que blanc, le bourreau affute déjà son couperet.