Pas un match comme les autres

LAS VEGAS | Saison après saison, c’est la même rengaine. Alors que leur équipe ne se trouve qu’à une victoire de gagner la coupe Stanley, certains joueurs tentent de faire croire qu’ils aborderont cette rencontre qui les sépare de leur rêve comme n’importe quel autre match de séries éliminatoires.

En fait, peut-être tentent-ils surtout de se convaincre, question de s’assurer de livrer la même performance et d’ainsi augmenter leur chance de clouer le cercueil de leur adversaire.

Tom Wilson, lui, n’adhère pas à cette philosophie.

« Je ne suis pas un psychologue sportif, mais tout au long de l’année, l’objectif est de remporter la coupe Stanley. On y pense tout le temps. C’est ce qui nous donne faim, c’est ce qui nous amène à nous dépasser. Ça serait un peu idiot que, soudainement, ça devienne une distraction », a déclaré l’attaquant des Capitals.

Eller et les jeux vidéo

À quelques pas de lui dans le vestiaire des visiteurs, Lars Eller, l’un des acteurs principaux du brillant parcours des Capitals, abonde sensiblement dans le même sens.

« Je suis d’accord avec lui. Il pourrait s’agir du plus grand moment de notre carrière, a déclaré le Danois, dont les parents seront dans l’assistance. C’est normal de ressentir de l’excitation. C’est normal de ressentir de la nervosité. En fait, il faut que ce soit différent.

« Depuis hier, j’essaie de me calmer les esprits le plus possible, mais ça devient difficile. Je fais du mieux que je peux », a ajouté Eller.

Pour y parvenir, mais également pour éviter toutes les distractions de Las Vegas, Eller s’est acheté une console de jeu vidéo qu’il a pris soin d’apporter avec lui.

Il prendra également soin de limiter l’utilisation de son téléphone cellulaire.

« Il n’y aura que l’alarme qui sera en fonction. »

Tanner Glass a déjà révélé à l’auteur de ces lignes que deux matins dans sa vie, à l’époque où il portait les couleurs des Canucks de Vancouver, il s’était réveillé en étant persuadé qu’il serait champion de la Coupe Stanley le soir venu. Chaque fois, les Bruins ont vaincu les Canucks pour finalement remporter la coupe en sept rencontres.

Les joueurs des Capitals veulent éviter de vivre un moment semblable.