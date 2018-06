Questions d’argent

La présence d’un s à la fin de l’adjectif indéfini aucun étonne. Cependant, la forme n’est pas incorrecte. Aucun signifie « pas un » et ne s’emploie généralement qu’au singulier... à moins qu’il détermine un nom n’admettant que le pluriel, comme frais et honoraires... Ex. : Aucuns frais d’entreposage ne vous seront réclamés. Lorsque l’adjectif aucun introduit plusieurs sujets juxtaposés, le verbe reste normalement au singulier. Ex. : Aucune objection, aucun reproche ne le fera changer d’idée, il ne versera aucuns honoraires. Autre question d’argent : l’expression « facilités de paiement » n’est-elle pas un anglicisme ? demandait il y a quelque temps Michel L. Le nom féminin pluriel facilités est employé en français pour désigner des conditions spéciales pour faire quelque chose. L’expression « facilités de paiement » correspond à un ensemble de moyens en différé de paiement – délais de paiement, report de paiement – accordés, par exemple, à un acheteur. Le vendeur qui accorde des facilités de paiement ne peut cependant affirmer que les paiements exigés pour se procurer un bien sont « faciles ». Ils sont modiques.