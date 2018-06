Un parcours de vélo de 135 km pour sauver des vies

En collaboration avec

Peut-être êtes vous familiers avec le grand défi Pierre Lavoie, mais connaissez-vous son petit frère, la Boucle Vidéotron?

Le 16 juin prochain, dans la belle région de Lévis, aura lieu ce défi de 135 km. Il s’agit d’un évènement caritatif de vélo – et non d’une course chronométrée – dans un environnement sécuritaire incitant les gens à adopter de saines habitudes de vie.

Chaque année, depuis dix ans, Pierre Lavoie encourage tous les Québécois à se joindre à lui dans le but d’amasser des dons pour sa fondation qui appuie deux grandes initiatives santé. Cette dernière endosse la cause des maladies héréditaires orphelines et fait aussi la promotion d’un mode de vie sain auprès des jeunes.

La Boucle se distingue du Grand Défi par ses attributs inclusifs. En effet, bien qu’une bonne préparation physique soit nécessaire, tous les passionnés de vélo, débutants ou aguerris, sont les bienvenus.

Nous avons suivi trois influenceurs et participants, Jessica L’espérance, Camille DG et Fred Bastien, lors d’une rencontre préparatoire avec Pierre Lavoie.

Visionnez notre capsule pour découvrir les conseils de Pierre et l’entrainement de nos participants vedettes.

La Boucle Vidéotron est accessible à toutes les personnes ayant de saines habitudes de vie. Soyez sur la ligne de départ le 16 juin 2018!