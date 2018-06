Un triathlon pour les écoles défavorisées

Dans le but de favoriser un mode de vie sain chez les jeunes et leur faire découvrir un nouveau sport, le Club de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval organise, pour la deuxième année, une journée d’initiation au triathlon le 15 juin prochain à la base de plein air de Sainte-Foy.

Au total, quelque 300 jeunes de cinq écoles différentes de la région de Québec participeront à cette journée. Les écoles des Berges, Dominique Savio, Notre-Dame-du-Canada, Sacré-Cœur et Anne-Hébert s’associeront à cet événement.

Les activités comprendront notamment des initiations de nage en lac, un 5 km en vélo et 1 km de course à pied. Les jeunes auront la possibilité de réaliser ces épreuves seuls ou en équipe.

« Il y aura plusieurs activités pour garder les jeunes actifs. C’est une journée pour eux. On les fait bouger et on essaie de leur passer un message de bonnes habitudes de vie », explique la responsable du triathlon scolaire, Stéphane Rathel.

ÉCOLES DÉFAVORISÉES

D’ailleurs, l’organisation du triathlon scolaire a favorisé les écoles situées dans les quartiers plus défavorisés de la Commission scolaire de la Capitale.

« On a voulu impliquer les marchés plus défavorisés puisqu’ils n’ont pas toujours les moyens de s’initier à un sport comme le triathlon en raison du prix d’achat de vélos, entre autres. C’était vraiment notre clientèle cible », ajoute Mme Rathel.

L’an dernier, une centaine de jeunes avaient participé à la première édition du triathlon scolaire organisé par le Club de triathlon du Rouge et Or.