Une jeune Montréalaise en fugue depuis mardi

Une jeune fille de 14 ans de Montréal serait en fugue depuis mardi après-midi et ses proches craignent qu’elle soit prisonnière des griffes de membres de gang de rue, ou pire, d’un réseau de prostitution.

«On a très très peur et nous sommes extrêmement inquiets, laisse tomber la tante de Océanne Dinardo, Vanessa Nadeau. On espère qu’elle n’a pas été embarquée dans une histoire, on voit ce qui se passe avec les fugueuse, on craint qu’elle soit déjà rendue dans une autre ville, comme Toronto.»

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal confirme qu’elle traite l’affaire «comme une fugue et qu’on craint pour la sécurité de la jeune fille», a fait savoir son porte-parole, Benoît Boisselle, ajoutant qu’elle aurait renoué dernièrement avec de mauvaises fréquentations».

Double vie

Il y a six mois, la famille d’Océanne a constaté qu’elle avait une sorte de double vie, alors qu’elle possédait plusieurs faux comptes Facebook, où elle avait pris soin de bloquer ses proches. Elle avait aussi changé ses habitudes et sa façon de s’habiller.

«C’est là qu’on a réalisé qu’elle avait des fréquentations anormales, reliées aux gangs de rue. On lui a posé des questions, mais c’est une jeune fille très renfermée qui n’aime pas parler d’elle. On ne voulait pas la brusquer, on avait peur qu’elle fugue si on insistait trop», soutient Mme Nadeau.

Elle ajoute que les proches de la jeune fille ont tout tenté pour la faire revenir sur le droit chemin et qu’elle comprenne que la réalité du milieu de la prostitution n’était pas si rose.

Centre jeunesse

Mais, «une série d’événements» dont la famille n’a pas souhaité précisé la teneur a mené Océanne Dinardo dans un centre jeunesse, il y a deux mois.

«Depuis, tout semblait bien aller. Je l’ai vu dimanche, on a fait des activités. En partant, elle m’a donné un bisou et m’a dit qu’elle aimerait ça qu’on se revoit bientôt. Rien ne laissait présager qu’elle allait partir comme ça, sans laisser de traces, sans laisser de note», raconte Vanessa Nadeau.

Mardi, elle a quitté le centre jeunesse en laissant derrière la plupart de ses effets personnels, n’emportant que quelques vêtements.

Depuis, la famille arpente plusieurs secteurs de Montréal, dont le centre-ville, dans l’espoir de la retrouver ou d’obtenir des informations par rapport à sa localisation.

Appel

«On veut juste qu’elle nous dise qu’elle va bien. Océanne, ma chérie, on t’aime et on veut que tu reviennes», lance la tante de la jeune fille, dans l’espoir qu’elle lise ces lignes.

♦ Au moment de sa disparition, elle portait une camisole rouge et un jean. Elle mesure 168 cm et pèse 57 kg.

♦ Toute personne ayant des informations peut communiquer avec les policiers au 514-393-1133.