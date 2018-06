Verstappen, doigts croisés

« C’est sûr que je m’attends à un peu plus de performance, a souligné Verstappen. C’est toujours une bonne nouvelle de savoir que j’aurai plus de chevaux-vapeur sous le capot.

Il sait très bien qu’il aura besoin de toute la puissance possible pour rivaliser avec les Ferrari et les Mercedes sur le circuit Gilles-Villeneuve. Et encore plus s’il souhaite monter sur le podium.

« Si Hamilton a été aussi dominant, c’est qu’il a été en mesure de déployer de la puissance dans les longues lignes droites, a précisé Verstappen. J’ai confiance en notre voiture. Si on peut réduire l’écart avec le groupe de tête, on pourra rivaliser avec les autres en fin de semaine. »

« On doit tenter de se regrouper afin de livrer des performances similaires à celles des deux dernières saisons. La constance est l’une des clés, mais on doit être en mesure de suivre le groupe de tête. Pour le moment, ce n’est pas le cas. »

« La hache de guerre a été enterrée pour de bon, a souligné Verstappen. On s’est parlé tout de suite après la course pour vider la question. On a encore beaucoup de respect l’un pour l’autre même si cette course ne s’est pas terminée comme on le souhaitait. »