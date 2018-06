Voici le vêtement sacré que Livia Martin partage avec son père Maxim Martin

Pour découvrir tous les vêtements qui se cachent derrière le style de feu de Livia Martin, on s’est infiltrés dans sa chambre afin de fouiller dans sa garde-robe.

Une publication partagée par Livia Martin (@liv_m22) le 18 Oct. 2017 à 7 :32 PDT

De sa pièce de vêtement la plus gênante (qui vous rendra tous jaloux d’ailleurs) à l’item le plus précieux qu’on lui a offert, la comédienne nous révèle tous ses secrets mode.

Sans plus tarder, découvrez l’item le plus vieux de sa garde-robe qui est en fait un souvenir qu’elle partage avec son père.

