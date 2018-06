[VIDÉO] Voyez qui sont les participants au sommet du G7 dans Charlevoix

Outre le groupe de sept, soit les chefs de gouvernement et chefs d’État attendus au G7 pour le sommet à Charlevoix, qui sont les dirigeants mondiaux et chefs d’organisations internationales invités au sommet à La Malbaie?

TVA Nouvelles a dressé pour vous la liste des personnes influentes qui seront présentes au sommet pour participer à certaines rencontres bilatérales.

Les dirigeants mondiaux et chefs d’organisations internationales invités:

Mauricio Macri, président de l’Argentine et président du G20

Sheikh Hasina, première ministre du Bangladesh

Jovenel Moïse, président d’Haïti et président de la Communauté des Caraïbes (CARICOM)

Andrew Holness, premier ministre de la Jamaïque

Uhuru Kenyatta, président du Kenya

Hilda Heine, présidente des Îles Marshall

Erna Solberg, première ministre de la Norvège

Paul Kagame, président du Rwanda et président de l’Union africaine

Macky Sall, président du Sénégal

Danny Faure, président des Seychelles

Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud

Nguyễn Xuân Phúc, premier ministre du Vietnam

Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international

José Ángel Gurría, secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques

António Guterres, secrétaire général des Nations Unies

Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale

«Plusieurs bilatérales sont organisés avec le premier ministre et différents chefs d’État. Ce sont des rencontres intéressantes même si on n’est pas au cœur des discussions du G7. On ne peut pas se priver de ces rencontres-là, avec des pays avec lesquels ont a des relations», a souligné la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre.

Les membres du G7

Le Groupe des sept (G7) est un groupe représentant sept économies du monde développé, il comprend le Canada, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon et l’Italie.

Justin Trudeau – premier ministre du Canada

Donald J. Trump – président des États-Unis

Emmanuel Macron – président de la France

Theresa May – première ministre du Royaume-Uni

Angela Merkel – chancelière de l’Allemagne

Shinzo Abe – premier ministre du Japon

Giuseppe Conte – premier ministre de l’Italie

L’Union européenne participe également aux rencontres du G7 sans les présider.

En marge du sommet, le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux a nommé des observateurs indépendants dont la tâche sera de surveiller le travail des policiers lors des manifestations.

«Les observateurs pourront se déplacer partout en fonction de leurs priorités, pour voir comment les forces policières vont gérer la situation», a expliqué le ministre.