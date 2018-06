GUILBEAULT, Laurette Beaulieu



À son domicile, le 21 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Laurette Beaulieu, fille de feu Lorenzo Beaulieu et de feu Florence David, épouse de feu monsieur Valmont Guilbeault. Elle demeurait à Québec.le samedi 9 juin 2018 de 19h à 21h,de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses fils : Réjean (Louise Patry) et Yves (Nicole Toulouse); ses filles : Lison, Manon (François Aubé), Chantal (René Sénéchal) et Doris (Jean-Pierre Cyr); ses petits-enfants : Yann, Geneviève (Philip Schryer), Julie Guilbeault, Caroline et François Guilbeault (Chantal Bélanger) et leur mère Odette Trudel, Émilie Guilbeault Cayer (Michaël Hétu), Guillaume Guilbeault Cayer (Émilie Brousseau), Sarah Aubé, Samuel Sénéchal (Sophie St-Arneault), Marie-François Sénéchal (Christian Pacaud), Raphaël et Olivier Cyr; ses arrière-petits-enfants : Emma Monette, Elliot et Édouard Guilbeault, un bon couple d'amis Pierre et Loraine Renaud, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, ave du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Qc, H3A 3S5, www.societederecherchesurlecancer.ca/fr.