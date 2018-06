PARENT, Jean-Guy



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Parent, fils de feu Léon Parent et de feu Aline Bélanger, époux de feu dame Lyse Laperrière. Il demeurait à Vanier (Québec).La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Dan Parent (Marie-Josée Audet), Josée Richard (Robert Piché) et Steve Richard; ses petits-enfants: Keaven, Lony, Jessy et Lory; ses arrière-petits-enfants: Jordan, Loïk et Eaven; ses frères et sœurs: feu Léon (feu Fleurette Tardif), feu Honoré (feu Rachelle Boissonneault), feu Lucien (feu Jacqueline Langlois), feu Marcel (feu Jacqueline Ouellet), feu René (Cécile Pelletier), feu Marie-Ange (feu Roger Rochon), feu Jeanne d'Arc, Monique et Fleurette; ses beaux-parents: feu Ovide Laperrière (feu Yvette Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marc (Yvette Drolet), Paulette (feu Jean-Claude L'Heureux), Linda (Roger Drolet), Allen (Andrée Lainé), Pierre et Donald ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 6e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.