TREMBLAY, Lucien



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 8 mai 2018, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé paisiblement monsieur Lucien Tremblay, époux de madame Yolande Lallemand, fils de feu madame Cécile Cantin et de feu monsieur Alexandre Tremblay. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Josée Leblanc), Claire (Denis Guay), Alain (Marcelle Langlois et ses enfants), Gilles (Josée Abran et ses enfants); ses petits-enfants : Jason, Eric, Joanie, Anne-Marie; ses arrière-petits-enfants : London et Jayce ; ses frères et sa sœur : Roger (Pierrette Rémillard), Roland (Pâquerette Morisseau), Fernand (Claire Gauthier), Marcel (Louisette Dumas), André (Micheline Labbé), Lise (feu Eugène Bouchard) ; sa belle-sœur : Jeannette Miller (feu René Lallemand), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa fille Lucie, son beau-frère Michel Gaulin, ses belles-sœurs, Céline Galarneau, Ginette Gaulin, Madeleine Lallemand (Robert Rochette) et son amie Micheline Pagé. Par son implication à titre de bénévole au sein de plusieurs organismes particulièrement le parti libéral (40 ans) et Héma-Québec, il aura contribué au mieux-être de sa communauté pendant de nombreuses années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 8 juin 2018, de 12h à 17h et de 19h à 21h30.où la famille recevra les condoléances 2 heures avant la cérémonie, soit à compter de 9 heures. L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles. Un merci tout spécial au personnel et bénévoles du centre d'hébergement d'Assise particulièrement à l'équipe exceptionnelle du D-3000 pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, Québec, Téléphone : 418 627-1124, Site web : www.chsje.qc.ca et ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QuébecTéléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerde quebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.