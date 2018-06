NADEAU, Michel



À l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec, le 15 mars 2018, à l’âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Nadeau, époux de madame Nicole Duguay. Il était le fils de feu monsieur Émile Nadeau et feu dame Adrienne Boucher. Il résidait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 10 juin 2018 à compter de 10h à 10h30, enDes prières seront prononcées avant l'inhumation des cendres qui suivra au Parc cinéraire Harmonia au même endroit. La direction des funérailles a été confiée à HARMONIA. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole, son fils Michel Nadeau Junior ainsi que ses sœurs : Danielle (Serge Paquette) et Lise (Raymond Boisvert); il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Duguay et leur conjoint respectif ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s;