GASSE, Dominic



À son domicile, le 30 mai 2018, à l'âge de 44 ans, est décédé monsieur Dominic Gasse, époux de madame Mélanie Lévesque, fils de madame Fernande Morneau et de monsieur Jocelyn Gasse. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse; sa famille, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque et ses nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 14h.