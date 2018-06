OLIVIERI, Eugenio



Au CHUL, le 23 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Eugenio Olivieri, époux de dame Marie-Marthe Chabot. Il était le fils de feu monsieur Paulo Olivieri et de feu dame Elvira Pascucci. Il demeurait à Québec. Adjudant-Maître au Royal 22e régiment durant les années 1946 à 1972. Vétéran de la guerre de Corée (1952-1953).de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Marthe, ses enfants : feu Robert, feu Michel et Diane (feu Serge Baron); ses petits-enfants : Yann et Eric (Mie Uemura); ses arrière-petits-enfants : Kiana et Eiden. Il est allé rejoindre sa sœur feu Virgie (feu Nick Critelli) et ses frères : feu Dan (Françoise Olivieri) et feu Ronaldo. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot : Paulin (Lise Vallières), Gemma, Véronique, Reine, Victorin (Claire Pelletier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil ses confrères d'armes du Royal 22e régiment. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666.