BOUCHER, Bernadette



Au CHSLD Le Boisé, le 25 mai dernier, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Bernadette Boucher (feu Claude Trudel). Elle était la fille de feu Joseph-Oscar Boucher et de feu Rosa Morin de Berthier-sur-Mer. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs; feu Thérèse (feu Gaston Meunier), feu Laurent (feu Denise Lefrançois), feu Rose-Marie, feu André (feu Louise Langlais), feu Noëma (Pierre Boucher), Jean-Yves (Madeleine Létourneau) et Marguerite (feu André Robitaille) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et amis. Elle a été confiée au:La famille recevra les condoléancesdès 10hLa famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD Le Boisé pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).