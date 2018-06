TOURVILLE, Aurèle



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 23 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Aurèle Tourville, époux de dame Marie Simard. Il était le fils feu monsieur Raymond Tourville et de feu dame Marie-Rose Caron. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de recueillement le vendredi, 8 juin 2018 de 19h à 21h etde 9h30 à 11h au salon funéraire duLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Marie, ses enfants, sa belle-fille et ses gendres: Guy (Sonia Routhier), Lucie (André Noël), Danie (Richard Boilard) ; ses petits-enfants: François Tourville (Nadia Houle), Jean-Simon Tourville-Noël (Sophie Sgobba), Pier-Olivier Noël (Claudie Gosselin), Anne-Marie et Geneviève Boilard; son arrière-petite-fille Victoria Sgobba Noël; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Aurélien (feu Cécile Cauchon), feu Carmen (feu Alfred Burman), feu Roland (feu Claire Bovet), Dorothée (feu Gilles Piché), Yves (Lédine Boivin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: feu Madeleine (feu Léonard Ouimet), feu Jean-Pierre (Monique Labrecque), Euzèbe (Monique Tessier), Noëlla (feu Jules Lambert), Marthe (feu Raymond Rouleau), feu Albert (Diane Bouchard), Gisèle (Raymond Dupont) et Monique (Ronald Kelso). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement toute l'équipe du CLSC Orléans ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la grande qualité de soins prodigués. Elle remercie également son médecin traitant la docteure Caroline Kochuyt. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des MontagnardsBeaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Société Canadienne du Cancer Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bur. 214, Sillery, (Québec) G1S 3G3 http://www.cancer.ca