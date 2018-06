LAJOIE, Fernande Tardif



À la Résidence La Belle Époque, le 26 mai 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Fernande Tardif, épouse de feu monsieur Cyrille Lajoie, fille de feu Josaphat Tardif et de feu dame Ophilia Maheux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Ginette (Réjean Thibault), Lisette (Gilles Thibault) et Alain (Murielle Crispo); ses petits-enfants : Mylène, Karine, Nadia et Sylvain; ses arrière-petits-enfants: Antoine, Jérémy, Pierre-Olivier, Sarah, Audrey, Laurie et Jonathan. Elle était la sœur de: Thérèse, Rollande (feu Mathieu Savard), Jeannine, feu Gaston (feu Lucette Marceau), feu Aline (feu Jean-Marie Lamarre), feu Gérald (Jeannine Pichette) et feu Roland. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 Tél.: 514-861-9227.