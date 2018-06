POULIOT, Réjeanne Bilodeau



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 24 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Réjeanne Bilodeau, épouse de monsieur Raymond Pouliot. Elle était la fille de feu monsieur Louis Bilodeau et de feu dame Rose-Anna Fortier. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle était la sœur de : feu Joseph (feu Irène Vachon), feu Bernadette (feu Adrien Vachon), Rose (feu Rosaire Labbé, Gustave Fleury), Rollande (feu Germain Chabot, feu Roger Gadoury), Rachelle (Yvon Nadeau) et Doris (Jacques Berthiaume). Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond Pouliot, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot : feu Maurice, Jeanne (Robert), feu Germain (Christiane Lapointe), Bertrand, Noël (Estelle Debleuet), Camilien et son amie, Marcel (Denise Levesque), feu Lucien (feu Alice) et Gaétane (Émile Roy); sa filleule Nancy Vachon ainsi que son filleul Stéphane Pouliot. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise et le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg ainsi que le CSLC La Source, plus particulièrement la Dre Élise Roy et son infirmière, pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués.