LABERGE, Collette Tousignant



Aux soins palliatifs de l'Hôpital St- François d'Assise, le 24 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Collette Tousignant, épouse de feu monsieur Gaston Laberge, fille de feu monsieur J. Horace Tousignant et de feu dame Maria Lemay. Elle demeurait à Québec, autrefois de Charlesbourg.La famille vous accueillera aule vendredi 8 juin 2018 de 19h à 21h.La famille vous accueillera à l'église à 10 h pour les condoléances. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses fils : Marc (Suzanne Lanteigne) et Martin (Nora Byrne); ses petits- enfants: Frédérique (Simon Gagné) et Simon. Elle était la sœur de : feu Jacqueline (feu Georges Demers), feu Cécile (feu Jules Chrétien), feu Jean-Louis, feu sœur Lucille, feu Colombe (feu Roger Grenier), feu Marcelle (Marcel Dorval), feu Charlotte (feu Raymond Dumontier), feu Robert (Jacqueline Michel), feu Antoine (Laurence Vaillancourt), feu Jean-Noël (feu Marin Gaudreault), Yvonne (feu Laurier Bergeron), Claire (Yvon Blais), feu Lisette et Georges (Solange Bédard); la belle-sœur de: Jacques (Yvonne Dion) et Claudette (feu Maurice Hurtubise). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Inscrire les soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 Tél.: 418-525-4385.