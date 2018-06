TRUDEL, Anita



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes, le 6 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Anita Trudel, fille de feu Joseph Trudel et de feu Marie Filion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 18h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Rose-Aimée (feu Charles-Arthur Gagnon); ses neveux: Rémi Gagnon (Ginette Parent), Denis Gagnon (Mireille Rousseau); ses petits-neveux et petites-nièces: Nathalie Gagnon (Sébastien Lachance), Christine Gagnon, Geneviève Rousseau-Gagnon (Mathieu Lafontaine), Mathieu Rousseau-Gagnon (Marilyne Lejeune); plusieurs cousins, cousines des familles Filion et Légaré, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Qc) G1H 7J5 , Tél. : 418-627-1124 ou Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bur. 218, Halles Fleur de Lys, Québec (Qc) G1M 3H6, Tél. : 418-527-0075.