PEDNEAULT, Madeleine



À l'hôpital Général de Québec, le 1er juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Madeleine Pedneault, épouse de feu monsieur Jules Lessard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Denise (André Arsenault), Pauline (Claude Boissinot), Raymonde, Monic (François Boutet), feu Michel, Francine et Marie; ses petits-enfants : Chantal et Jean-François, Joseph et Geneviève, Amélie, Alexandre, ainsi que leur conjoint et conjointe; ses arrière- petits-enfants: Sara, Justin, Raphaëlle, Olivier, Béatrice et Kyana; son beau-frère et ses belles-sœurs: Charles Berthélémé (feu Corinne Lessard), Jeanine Chabot (feu Alexandre Lessard), Angéline Gobeil (feu Jean Lessard), Marthe Lessard (Georges Veilleux), Geneviève Lessard et Lucie Lessard (feu René Brodeur). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les intervenants ayant prodigué des soins à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.