MAROIS, Nancy



C'est avec un immense chagrin que nous vous annoncons le décès de Madame Nancy Marois, survenu le 29 mai dernier à l'Hôpital Laval (IUCPQ), à l'âge de 63 ans. Madame Marois était la fille de feu de M. Henri Marois et de feu Gemma Leclerc. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancesà compter de 12h30, sera suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Marois laisse dans le deuil son conjoint André Marois, sa soeur Denise (Richard Verdon), son frère Robert (Johanne Auger), son beau-frère Claude (Lise Émond). sa belle-soeur Francine (Yvan Gagné), sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel médical de l'Hopital Laval (IUCPQ). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715 avenue des Replats, Québec.QC G2J 1B8