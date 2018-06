ROCHEFORT, Carmélia Carreau



À l'Hôpital St-François-D'Assise, le 31 mai 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Carmélia Carreau, épouse de feu Irenée Rochefort. Fille de Feu Philémon Carreau et de feu Alexandrine Daigle, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Doris Lavoie) et Denise (René Bernier); ses petits-enfants : Éric (Francine Veilleux), Vicky (Jean-Michel Mercier), Sabrina, Cindy (Jean-Philippe Dupuis) et David (Sabrina Gingras); ses arrière-petits-enfants : Layla, Matis, Félix, Laurence et Mavrick; ses frères et sœurs : feu Jeanne-D'Arc (feu Paul Fontaine), Rose-Aimée (feu Gaston Jobin), feu Jacqueline (feu Wilfrid Fontaine), feu Pauline (feu André Letellier), feu Alexandre (feu Claire Martel), feu Marcel (Josée Roy), feu Raymond, feu Jean-Guy et feu Françoise (Philippe Kelly); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Guy (Pierrette Langlois), feu Roméo (feu Alexandra Brochu), Jean-Marie, feu Marie-Jeanne (feu Jean-Baptiste Miller), feu Germaine (feu Albert Bédard), feu Alice (feu Edouard Ouellet) et feu Gertrude (feu Laurent Gagné), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :dès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (10, rue de L'Espinay, Québec, QC G1L 3L5).