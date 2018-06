RUEL, Gérard, omi



Le 4 juin 2018, est décédé, à l'âge de 88 ans et 2 mois, dont 59 ans de vie religieuse, le Frère Gérard Ruel, Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, Il était le fils de Joseph Ruel et de Eva Champagne. Il laisse dans le deuil, ses frères: Louis (Cécile Poulain) et Jeannot (Yvette Bellavance), ses frères: feu Léopold et feu Rosaire, sa sœur feu Angèle (feu François Morin), ainsi que de nombreux neveux et nièces et cousins et cousines.Le corps sera exposé le 8 juin 2018 à partir de 18h à la Résidence Notre-Dame, 460, 1e Rue, Richelieu, Qc, J3L 4B5. Un temps de prière communautaire aura lieu à 19h30.