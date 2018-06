POTVIN, Alyre



À l'I.U.C.P.Q (Hôpital Laval), le 30 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Alyre Potvin, époux de madame Paulette Reynaud et fils de feu monsieur Johnny Potvin et de feu madame Dalila Mailloux. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac. Monsieur Potvin laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles: Catherine et Marianne; ses frères et sa sœur: Régis (Christiane Dion), Louis- Marie, Paul-Aimé et Liliane; ses belles-sœurs: Jeannine Tremblay et Bernadette Reynaud. Il est allé rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du Québec et de la France. La famille tient à remercier l'équipe d'infectiologie du CHUL et celle des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et pour leur humanisme. Un merci particulier à son frère Régis pour sa précieuse présence. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 8 juin 2018 de 18h à 21h et le samedi, jour des funérailles de 13h à 14h45.et de là, au cimetière paroissial. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie, 42B rue Ste Anne, 2e étage, Ste-Anne de Bellevue, Québec H9X 1L3 https://www.liver.ca/fr/ Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.