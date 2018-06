LECLERC, Thérèse Lamothe



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 23 mai 2018, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Leclerc, épouse de monsieur Laurier Lamothe et fille de feu monsieur Émile Leclerc et de feu madame Cordélia Julien. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Leclerc laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Christian Gauthier), Sylvie (Michel Petitclerc) et Victorin Beaudry (Annette Drapeau); ses petits-enfants: Mathieu, Catherine, Anne-Christine, Maude, Jeanne, Guillaume et Xavier; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Luca, Gabriel et Rosalie; ses frères et sœurs de la famille Leclerc: feu Jean-Noël (feu Fernande Fiset), feu Clément (feu Rita Fiset), Julien (Thérèse Marcotte), feu Gaston (Yolande Alain), feu Jean-Guy (feu Suzanne Gauthier), feu Francis (Françoise Marcotte) et feu Philippe; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamothe: Robert (feu Jeannine Girard), feu Denise (feu Paul Julien), Louisette (Gérard Patterson), feu Henri-Paul, Madeleine et Réjeanne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements spécial au personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Leclerc ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h sous la direction de laLes cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest & fille ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 info@societealzheimerdequebec.com . Les formulaires seront disponibles à l'église.