DAIGLE, Edmond



Au CHSLD de Ste-Croix, le 3 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Edmond Daigle, époux de madame Christiane Castonguay. Il était le fils de feu monsieur Alexandre Daigle et de feu madame Cécile Gosselin. Il demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Christiane Castonguay, ses filles: Sylvie, Marie-Josée (Gilles Marcoux); ses petits-enfants: Miabelle Boisvert (Keven Noury Poulin), Alexie Chanelle Boisvert, Elsia Lavigne Daigle (David Ouellet), Jessica Marcoux (Olivier Lachance), Maricia Marcoux et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Louisette, Colette (Fernand Durochers), Jean-Yves (Jocelyne Bisson), Lina (Claude Alix), ses demi-sœurs Diane Noreau, Johanne Plaisance (Pierre Mercier), Carole Plaisance (Guy Pontbriand), et son demi-frère Yvon Plaisance (Louise Raymond). Il était le beau-frère de la famille Castonguay: Jeannine (feu Benoit Lambert), Angèle (feu Anatole Lambert), Richard (feu Henriette Sauvé), Réjean (Violette Desruisseaux). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Marie-Anne, Laurette, Denis et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Castonguay : Thérèse, Hubert, Georges, Alvine, Maurice, Bertrand, Olivette, Réal et leurs conjoints. Un merci tout spécial pour le personnel du Centre d'hébergement du CHSLD de St-Flavien et de Ste-Croix pour les bons soins prodigués.