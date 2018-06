TREMBLAY, Ghislain



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 mai 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Ghislain Tremblay, époux de madame Francine Laplante, fils de feu dame Annette Pelletier et de feu monsieur Léo Tremblay. Il demeurait à Québec, (arrondissement Charlesbourg).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h30.. Il laisse dans le deuil outre son épouse Francine, sa fille Nadia (Martin Mailloux) et son fils Pascal (Jessica Jacques). Il était le grand-papa de Mathis, Nathan, Léa et Jacob. Ses frères et sœurs : feu Jean-Pierre, Lili (Paul-Henri Émond), Denis ( Marjolaine Simard), Charlotte (Richard Boucher), France (Jacques Bouchard), Luc (Renée Dupont), Rock (feu Line Renaud), Huguette, Isabelle et Solange (Jacques Fillion). Sa belle-mère Jeannine Vallerand (feu Lauréat Laplante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laplante : France (Gilles Giguère), Pierre (Ghislaine Parent), Daniel ( Rolande Lévesque), Linda (Feu Richard Sanschagrin), Josée (Alain Latulippe), Chantale, Nathalie (Gaétan Blais) et Denis; sans oublier plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de l'unité de cardiologie de l'Hôpital Laval ainsi que le Dr. Richard Blanchette pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web :www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.