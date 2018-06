GOULET, Ginette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mai 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Ginette Goulet, conjointe de monsieur Daniel Énair. Elle était la fille de monsieur Henri-Paul Goulet de madame Aurore Maurice. Elle demeurait à Lévis, native d'Armagh, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 11h30,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son conjoint Daniel Énair, sa fille Cindy Roy (Éric Charron); ses petits-enfants: Thomas et Danahé Charron et elle est allée rejoindre son fils Jean- Sébastien Roy. Elle laisse dans le deuil ses parents monsieur Henri-Paul Goulet et madame Aurore Maurice; ses sœurs et frères: Diane (Denis Comeau), feu Célyne (feu Yvon Shink), Serge (Nancy Thibault), Germain (Isabelle Fournier), Eric et Nathalie (Robert Martineau). Elle laisse également dans le deuil les parents de Daniel Énair et sa famille Serge (Johanne Belec) et Luc (France Bazinet) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à ses sœurs Diane et Nathalie, sa belle-sœur Nancy Thibault pour votre dévouement ainsi qu'au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Goulet. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Goulet a été confiée pour crémation à la Maison funéraire