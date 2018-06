DROLET, Rita



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 28 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Rita Drolet, fille de feu monsieur Joseph Drolet et de feu dame Alberta Després. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Bertrand Ouellet et en deuxièmes noces de feu monsieur Jean-Marie Verret. Elle demeurait à Québec et autrefois à Loretteville.et de là au columbarium du cimetière de Loretteville. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Gérard Ouellet (Nicole Ampleman), Nicole Ouellet (Denis Lavoie), Denis Ouellet et Raymond Ouellet (Véronique Couture); ses petits-enfants : Alain, Louise, Nancy, Sylvie, Steve, Michel, Éric (Michelle Trudel), Mélanie, Fréderic, Marc-Antoine (Marie-Kim Provencher), Maxime, Jessica et Christina ainsi que son arrière-petit-fils Mathieu et plusieurs autres et de nombreux frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, particulièrement Hélène Martin. Sincères remerciements au personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport du 3e étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service de Loisir et Bénévole du CHSLD St-Augustin de Beauport, 2135, Rue de la Terrasse- Cadieux, Québec, QC G1C 1Z2 Tél.: 418-667-3910. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.