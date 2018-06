RENAUD, Armand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2018, à l'âge 88 ans et 6 mois, est décédé monsieur Armand Renaud, époux de dame Annette Saillant. Il est allé rejoindre son fils Richard décédé en 1987. Il était le fils de feu monsieur Odilon Renaud, feu dame Marie-Blanche Tremblay et sa deuxième mère, feu dame Olivette Pépin. Il demeurait à Beaupré et autrefois à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 12h30 à 14h. Le corps sera inhumé au cimetière de Saint-Joachim, sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille et son gendre: Doris ( André Demers); ses frères, ses sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: Lauretta (feu Wellie Cauchon)(feu Gérard Tremblay), Cyprienne (feu Benoît Renaud), Laurenne (feu Joseph-Henri Saillant), Robert (Rose-Hélène Simard), feu Camille (Claudette Fortin), Thérèse (Robert Poulin), Denis (Lise Fortin), André (Lise Duclos), Michel, Louise (Rémi Guérin), Hélène (feu Germain Bélanger), Jean-Louis (Josée Tremblay), France (Pierre Lavoie), Guy (Sylvie Labbé) et il était le frère et beau-frère de feu Marguerite (feu Alfred Tremblay), feu Yvette (feu Frédéric Roy), feu Gérardine (feu Omer Simard), feu Adrienne (feu Marc-Aurèle Boucher), feu Jeannine (feu Jean-Paul Tremblay), feu Madeleine (feu Jean-Rock Tremblay) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Saillant: Lucille (feu Normand Bourgoin), Yolande (Denis Gaudreault), Fernande (Paul-Émile Tremblay), Paulaine (feu Sylvio Talbot), Madeleine, Louise (Jean Bédard) et il était le beau-frère de feu Donald (feu Simone Paré) et feu Lorraine. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement son frère Jean-Louis qui l'a accompagné pendant plusieurs années. Elle désire aussi remercier le docteur Robert Cadrin et le personnel du C.L.S.C. Orléans (Beaupré) pour leur écoute, leur dévouement et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fabrique de St-Joachim, 165, rue de l'église, Saint-Joachim, G0A 3X0.